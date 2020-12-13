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فيديو.. بدرية أحمد ترد على أنباء تورطها في قتل زوجها وضبطها في المطار

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بدرية أحمد
 
الأحد، 13-12-2020 06:24 م المصريون

خرجت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، للرد على الأنباء والأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن القبض عليها في مطار أبو ظبي أثناء محاولتها الهرب بسبب تورطها في قضية قتل زوجها.
ونشرت الفنانة مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أكدت خلاله أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة. موضحة أنها لم تتزوج منذ 23 سنة.
وقالت بدرية خلال الفيديو: “: “يعني مو كفاية الظلم اللي أنا أعاني منه منذ 7 سنوات في شغلي انظلمت كتير وبعدت عن الساحة الفنية.. جمهوري متشوق وينك وينك .. أنا وش أقول.. من كل مكان ظلم.. ظلم من الناس من العالم من الدنيا”.
وأضافت: “أنا صار لي الحين 23 سنة مش متزوجة”. مشيرة إلى أنها لم يتم القبض عليها وأنها في منزلها مع أسرتها.
 

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