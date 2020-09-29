فيديو.. ببغاء يحتفل بهدف بطريقة لا تصدق

الثلاثاء، 29-09-2020
09:20 م
فتحي مجدي
توقفت مباراة
كرة قدم في كرواتيا
عندما احتفل ببغاء
هارب بهدف الفريق من خلال النزول على أرض الملعب والهبوط على ظهر أحد اللاعبين.
وتفاجأ كارلو إيزاسيجي، ظهير سيباليا، بعد أن سجل زميل له هدفًا في مرمى بييلو بردو، بسقوط ببغاء
على ظهره.
وأظهر مقطع فيديو، إيزاسيجي وهو يمد يده بحذر إلى الخلف وينقل الببغاء
الأصفر إلى يده، مما أثار صيحات الجماهير.
قال دومينيك بوبالو، صاحب الببغاء
، إن حيوانه الأليف قد اختفى لمدة ثلاثة أيام قبل أن تظهر في مباراة كرة القدم
. وجمع شمل المالك والببغاء
بعد المباراة
التي انتهى بخسارة سيباليا 3-1.