فيديو.. امرأة تنجو من الموت غرقًا بعد فقدانها لمدة عامين

الثلاثاء، 29-09-2020
08:13 م
فتحي مجدي
بعد أن اختفت قبل عامين، عثر على امرأة في وسط البحر
قبالة سواحل كولومبيا
، بعد أن أنقذها صيادان
، في الوقت الذي تحقق فيه الشرطة في عملية اختفائها.
وأظهر مقطع فيديو، صيادين ينقذان أنجليكا جيتان (46 عامًا) - التي طفت على الماء لمدة ثماني ساعات- قبالة شاطئ في بويرتو بكولومبيا
، قبل نقلها إلى المستشفى في حالة من الصدمة في 26سبتمبر، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وعندما عثر على جيتان كانت تعاني من انخفاض حرارة الجسم، ووصفت حالتها بأنها كانت خطيرة للغاية لدرجة أنها بالكاد تستطيع الرد عند التحدث إليها.
وفي المقطع، تظهر جيتان بينما ترقد على ظهرها في الماء البارد، فيما يحاول المنقذان رولاندو فيسبال وصديقه جوستافو الوصول إليها في قاربهما.
يصرخ رولاندو على المرأة باللغة الإسبانية، ثم يتحول إلى اللغة الإنجليزية للتأكد من أنها تفهمه، لكنها لم تستجب على الإطلاق، وكافح لرفعها إلى القارب.
وحاول الصيادان
الحديث معها وإعطائها الماء، لكن أنجليكا تبدأ في البكاء وينتهي المقطع.
وقالت ابنتها أليخاندرا كاستبلانكو إنها لم تكن على علم بمكان وجود والدتها على مدار العامين الماضيين ويعتقد أنها فقدت الاتصال بأسرتها تمامًا.
وتحقق الشرطة الآن فيما حدث عندما اختفت أنجليكا. وانتقدت أليخاندرا التكهنات في وسائل الإعلام المحلية بأن والدتها ربما كانت مريضة عقليًا أو في علاقة مسيئة.
تقوم الفتاة وأختها بجمع الأموال حاليًا لنقل والدتهما إلى العاصمة بوجوتا حيث يعيشان ويأملان في "رعاية الأسرة" لوالدتهما.
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