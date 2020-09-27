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(فيديو) أحضان دافئة أعلى المسرح أمام الجماهير.. ووصلة رقص تشعل الموقف

أحضان دافئة أعلى المسرح أمام الجماهير.. ووصلة رقص تشعل الموقف
أحضان دافئة أعلى المسرح أمام الجماهير.. ووصلة رقص تشعل الموقف
الأحد، 27-09-2020 01:28 م عبد القادر وحيد
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حيث يظهر مطربة سودانية وهي تقدم وصلة من الرقص المثير وملابس ضيقة خلال حفل خاص شهده جمهور غفير من الشباب الذين تفاعلوا مع الفنانة.
وبحسب  موقع النيلين السوداني فقد ظهرت نفس الفنانة في مقطع فيديو ثاني وهي تصعد أعلى المسرح لتشارك أحد الفنانين الغناء في وصلته التي كان يقدمها بحضور جمهور كبير.
واقتحمت المطربة المسرح وقامت بتحية الفنان قبل أن يتحول السلام من سلام بالأيدي إلى سلام بالأحضان ويستمر لفترة طويلة.
وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم على الفنان والفنانة بسبب لقطة الأحضان التي علق عليها بعض المتابعين بطريقة ساخرة.
وعلق أحد النشطاء  قائلا : أحضان دافئة بين فنان وفنانة في حفل بالخرطوم".
كما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي السلطات بضرورة التدخل لحسم مثل هذه التصرفات.
 

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