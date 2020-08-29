السبت 29 أغسطس 2020
توقيت مصر 15:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عارية بأوضاع مثيرة.. تسريب صور فاضحة لفنانة شهيرة

أول رد من "ساسى" على أنباء رحيله

مبيض محارة يلقي مصرعه أسفل عجلات القطار في الشرقية

انتحار شاب بسبب رفض أسرته زواجه من بنت الجيران

الزمالك يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي

قمر اصطناعي يسقط في المحيط الهادي

9 ملايين يورو حصيلة عملية سطو.. خطأ غير متوقع

خبراء : النوم خلال النهار قد يسبب الوفاة بهذه الطريقة

6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الاتجار في البشر

مانشستر سيتي يغري ميسى بـ 150 مليون يورو

عاجل

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

فيديوهات فاضحة.. يمارس العلاقة الحميمة مع فنانة شهيرة وابنها

1220192312815489047785
أرشيفية
 
السبت، 29-08-2020 03:07 م محمد فضل

اضطرت فنانة لبنانية معروفة للجوء للشرطة والقضاء، بتقديم بلاغ ضد عشيقها بعد أن هددها بمجموعة من الفيديوهات التي يظهر فيها وهو يمارس العلاقة الحميمة مع ابنها.
التفاصيل كشفها موقع الفن اللبناني – الذي لم يكشف عن هوية الفنانة-، حيث قال إن الإبن يمارس الشذوذ منذ فترة مع عشيق أمه، إلى أن تحول الأمر إلى فخ لإبتزاز الأم بمبلغ 200 ألف دولار أميركي، وإن لم تسدد هذا المبلغ، سينشر العشيق الفيديوهات الجنسية التي ستحدث بلبلة وتسبب إحراجاً كبيراً للفنانة.
وقبل اللجوء الى القضاء، كانت أرسلت الفنانة بلطجياً الى منزل عشيقها لسرقة هاتفه، لكن العشيق نجح بالفرار بعد أن علم من أهله أن هناك شخصاً غريباً يسأل عنه وينتظره عند مدخل المبنى الذي يقطن فيه.
 

إقرأ ايضا

قمر اصطناعي

قمر اصطناعي يسقط في المحيط الهادي

ارشيفية

خبراء : النوم خلال النهار قد يسبب الوفاة بهذه الطريقة

سعد الصغير و مدحت العدل

سعد الصغير يرد علي تنمر العدل بـ" سكينة وبيضة "

 

أخبار متعلقة

سمية الخشاب

سمية الخشاب تصدم الجميع بجلسة تصوير عارية

أصالة

بعد ضجة طلاقها.. «أصالة» تعلن خطوبتها وتفجر مفاجأة

دومينيك حوراني

فنانة شهيرة تصدم الجميع وتظهر من دون حمالة صدر

ارشيفية

نسى الكاميرا مفتوحة ومارس الجنس مع زوجته.. فضيحة في اجتماع حكومي

ملاك الكويتية

بعد تسريب فاضح.. فنانة كويتية شهيرة:« لابوكم لابو من رباكم»

القبض

شاهد.. اعتقال عشيق فنان شهير متلبسًا في الشارع