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فوائد لن تتخيلها لـ " ورق الألمونيوم"

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فوائد لن تتخيلها لـ " ورق الألمونيوم"

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأحد، 11-07-2021 09:00 ص متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر ورق الألمونيوم من المواد التي لا تستغني عنها ربة المنزل في مطبخها ، إلا أن الأبحاث الحديثة كشفت عن فوائد سحرية لها لن تتخيلها.
وأشار موقع  " Tips & Tricks" في تقريره إلي أن لف القدمين بورق الألمنيوم، يعود بفوائد جمّة على جسم الإنسان. وعلى سبيل المثال، فهو مفيد للحد من الإجهاد، حيث يخفف من آلام المفاصل، كما يخفف الألم الناتج عن الحروق، ويمكن استخدامه حتى للمساعدة في علاجك من نزلات البرد.
كما يسرع من عملية كي الملابس، حيث يمتص لوح طاولة الكي قدراً كبيراً من حرارة المكواة، ما يتطلب منك القيام بعدة تمريرات لإزالة التجاعيد. ونستطيع استخدام رقائق الألمنيوم لشحذ مقصاتنا، حيث يمكن طي الرقائق إلى عدة طبقات والبدء في تقطيعها، فسبع أو ثماني تمريرات ستفي بالغرض.
وتعتبر هذه الرقائق مفيدة في صقل الفضة الخاصة بك، وذلك عبر عملية التبادل الأيوني، وهو تفاعل جزيئي يعمل فيه الألمنيوم كمحفز لكي تتخلص من لونها الباهت.
 

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