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فوائد لن تتخيلها لتناول " اللوز " في الإفطار

اللوز
اللوز
 
الجمعة، 18-12-2020 10:08 ص متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر اللوز من المكسرات التي لن تمنحك الشبع كوجبة إلا أنه يعتبر من  الأطعمة الخفيفة التي يتم تناولها كتسالي وأثبتت الدراسات الحديثة أن له الكثير من الفوائد  خاصة إذا تم تناوله في وجبة الإفطار .
و أشار موقع " timesofindia " إلي العديد من الفوائد الصحية له ومن أهمها :
تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم ، حيث أن محتوي الدهون به يساعد علي موازنة الكوليسترول الجيد والسيء في الجسم .
يعمل علي حماية الجسم من الإصابة بالأمراض لأنه ملئ بفيتامين هـ فالحبة الواحدة منه تحتوي علي 48% من القيمة اليومية لفيتامين هـ مما يجعله أحد أغني مصادر الفيتامين ، مما يساعد علي الوقاية أيضا من الإصابة بمرض الزهايمر و السرطانات و مشاكل القلب وال أوعية الدموية .
يحسن المزاج بصورة عامة لاحتوائه علي الحمض الأميني "التربتوفان "خاصة عندما يقترن بفيتامين ب 6 " الموز و الشوفان" فهو يتحول إلي سيروتونين في الجسم يعمل علي تعزيز الطاقة ويرفع من المزاج و يقلل القلق .
حسب الدراسات الحديثة فإن اللوز يحتوي علي الكالسيوم والماغنسيوم و المنجنيز و فيتامين هـ و البروتين والزنك والنحاس وكلها لها فائدة مهمة في تعزيز صحة العظام .
 

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