فوائد لن تتخيلها لتناول السمك يوميا

الجمعة، 25-09-2020
02:22 م
متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر السمك
من الوجبات المحببة لدي غالبية الناس وهي تمثل مصدر رئيسي
للكثير من البروتينات .
وكشفت الدراسات الحديثة إلي أن تناول السمك
يوميا أو بشكل يومي له العديد
من الفوائد ومن أهمها :
تعزيز صحة الدماغ
، لأنه يحتوي علي نسبة عالية من " أوميجا 3 "
كما أنه يقلل من فرص الوفاة نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغ
ية .كما أنه يقلل من فرص
الإصابة بنوبة قلبية ، حيث أن الاستهلاك المنخفض " مرة واحدة في الأسبوع
" أو الاستهلاك المعتدل " من 2 إلي 4 مرات في الأسبوع " له تأثير
مفيد بشكل كبير علي الوقاية من مرض القلب التاجي كما أنه يقلل نسبة الوفاة بسببه .
يقلل تناول السمك
أيضا من مشاكل الربو لاحتوائه علي " أوميجا 3 "
بخصائصه المضادة للالتهابات .
كما أنه أيضا مفيد للحامل والجنين ، لاحتوائه علي نسبة عالية من الزئبق
المفيد لصحة الأم والجنين خصوصا أسماك السلمون والسردين .يعمل أيضا السمك
علي
الوقاية من الزهايمر
والاكتئاب والحالات المرضية المزمنة الأخرى .