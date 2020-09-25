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فوائد لن تتخيلها لتناول السمك يوميا

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فوائد لن تتخيلها لتناول السمك يوميا

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 25-09-2020 02:22 م متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر السمك من الوجبات المحببة لدي غالبية الناس وهي تمثل مصدر رئيسي للكثير من البروتينات .
وكشفت الدراسات الحديثة إلي أن تناول السمك يوميا أو بشكل يومي له العديد من الفوائد ومن أهمها :
تعزيز صحة الدماغ ، لأنه يحتوي علي نسبة عالية من " أوميجا 3 " كما أنه يقلل من فرص الوفاة نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية .كما أنه يقلل من فرص الإصابة بنوبة قلبية ، حيث أن الاستهلاك المنخفض " مرة واحدة في الأسبوع " أو الاستهلاك المعتدل " من 2 إلي 4 مرات في الأسبوع " له تأثير مفيد بشكل كبير علي الوقاية من مرض القلب التاجي كما أنه يقلل نسبة الوفاة بسببه .
يقلل تناول السمك أيضا من مشاكل الربو لاحتوائه علي " أوميجا 3 " بخصائصه المضادة للالتهابات .
كما أنه أيضا مفيد للحامل والجنين ، لاحتوائه علي نسبة عالية من الزئبق المفيد لصحة الأم والجنين خصوصا أسماك السلمون والسردين .يعمل أيضا السمك علي الوقاية من الزهايمر والاكتئاب والحالات المرضية المزمنة الأخرى .








 

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