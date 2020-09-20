فوائد سحرية للتفاح الأبيض.. تعرف عليها 

الأحد، 20-09-2020
02:54 م
متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر
التفاح الأبيض من الفواكه النادرة جدًا حيث تنمو في أستراليا وشرق أوروبا
خلال الصيف، وهو يستخدم في الطهي نظرًا لطعمه الحاد الذي يعطي للأطباق نكهة
خاصة .
وهو
يشبه في طعمه الليمون
والموالح لذلك من الصعب تناوله كفاكهة ولكن يتم إضافته
للأطعمة الأخرى لزيادة نكهة
ها .
وانتشر
التفاح الأبيض في أوروبا خلال منتصف القرن التاسع عشر ثم منها للعديد من الدول
الأخرى ويتم طهوه مثل البطاطس المسلوقة "الوربه" ليصبح مزيجا كريمي
القوام يطعم مميز لعشاق الطعم الحامضي .
ومن
أهم فوائده أنه يقضي علي الشعور بالعطش ويحسن أداء المعدة ويسهل عملية الهضم .