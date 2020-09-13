الأحد، 13-09-2020
02:53 م
متابعات- أمينة عبد العال
تعتبر الكراوية
من الأعشاب التي تمتاز بالرائحة العطرية المميزة وهي تعتبر
من النكهات المميزة عند وضعها في الطعام ، وكشفت الدراسات الحديثة عن العديد من
المزايا الطبية عند استخدامها .
ومن أهم الفوائد الطبية له هو قدرته علي علاج أمراض الجهاز الهضمي بما في
ذلك عسر الهضم
و قرحة المعدة كما أنه يخفف من أعراض عسر الهضم
مثل الغازات و
التشنجات والانتفاخ .
و تحتوي بذور الكراوية
علي كارفون وهو طارد للديدان ويستخدم لتدمير الديدان
الطفيلية ويقتل ديدان المعدة التي تسبب الكثير
من المشاكل و يساعد الاستهلاك المنتظم لها في قتلها بشكل طبيعي دون أي آثار جانبية
.
وينصح الأطباء غالبا مرضي القولون
بتناولها لاحتوائها علي نسبة كبيرة من
الألياف وتساعد علي التخلص من الغازات التي تحدث نتيجة تهيج القولون
كما تدعم
فقدان الوزن و تكوين الجسم .