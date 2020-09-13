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فوائد سحرية لـ" الكراوية".. تعرف عليها

الكراوية
الكراوية
الأحد، 13-09-2020 02:53 م متابعات- أمينة عبد العال
تعتبر الكراوية من الأعشاب التي تمتاز بالرائحة العطرية المميزة وهي تعتبر من النكهات المميزة عند وضعها في الطعام ، وكشفت الدراسات الحديثة عن العديد من المزايا الطبية عند استخدامها .
ومن أهم الفوائد الطبية له هو قدرته علي علاج أمراض الجهاز الهضمي بما في ذلك عسر الهضم و قرحة المعدة كما أنه يخفف من أعراض عسر الهضم مثل الغازات و التشنجات والانتفاخ .
و تحتوي بذور الكراوية علي كارفون وهو طارد للديدان ويستخدم لتدمير الديدان الطفيلية  ويقتل ديدان المعدة التي تسبب الكثير من المشاكل و يساعد الاستهلاك المنتظم لها في قتلها بشكل طبيعي دون أي آثار جانبية .
وينصح الأطباء غالبا مرضي القولون بتناولها لاحتوائها علي نسبة كبيرة من الألياف وتساعد علي التخلص من الغازات التي تحدث نتيجة تهيج القولون كما تدعم فقدان الوزن و تكوين الجسم .

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