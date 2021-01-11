فوائد سحرية لشرب الشاي في فصل الشتاء.. تعرف عليها

الإثنين، 11-01-2021
02:52 م
متابعات- أمينة عبد العال
يقبل الكثيرون علي تناول المشروبات الساخنة في فصل الشتاء ، خاصة الشاي ، فما
هي الفائدة التي تعود علي الجسم من تناول الشاي في الشتاء .
ويعتبر الشاي المشروب الأكثر انتشار وله شعبية في العالم ، وأفادت الأبحاث
الحديثة أن له العديد من الفوائد الصحية ، حسبما نشر موقع " تي فلور " .
و من المعروف أن البعض يصاب بنوبة من الاكتئاب
في الشتاء بسبب تغير الجو
فإن الشاي له قدرة علي منح الجسم عناصر تؤثر علي مزاج الإنسان ، حيث أن الحمض
الأميني المعروف بـ" إل ثيانين " الذي يوجد في الشاي بكثرة في تعزيز بعض
الهرمونات في الجسم مثل "الدوبامين" و"السيروتونين".
كما أن الشاي يحفز عملية التمثيل الغذائي " الأيض
" و عملية تكسير الدهون خاصة الشاي الأخضر
، و يحتوي أيضا علي عناصر مولدة للحرارة وهي
مفيدة في حرق السعرات عند عملية الهضم وامتصاص ما فيه من مواد غذائية .
و أشار الخبراء إلي أن المواظبة علي شرب الشاي تخفض الدهون بنسبة تصل إلي
19% ، و لأن الجسم يصبح أكثر عرضة للإصابة بالعدوى خلال فصل الشتاء فإن شرب الشاي يساعد علي تهدئة التهاب الحلق و
تعزيز الجهاز المناعي .
و أكد الخبراء أن شرب كوبين إلي ثلاثة في اليوم من الشاي يخفف الاضطرابات
الصحية مثل احتقان الصدر والحرارة و الزكام ، كما يساعد على طرد الكسل
الذي يصاحب هذا الفصل، والفضل في هذا الأمر يعود إلى احتوائه على مواد مثل الكافيين
و"إل ثيانين" و"ثيوبرومين".