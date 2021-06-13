الأحد، 13-06-2021
10:39 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر الفلفل
من الإضافات المستحبة لدي الكثيرين علي مائدة الطعام، خاصة في
أطباق السلطة أو الأصناف الحارة من الطعام.
وأشارت الأبحاث الحديثة إلي أن تناول ثمرة من الفلفل
يوميا مهمة جدا للصحة
لاحتوائه علي فيتامين " سي و أ و بي " كما أنه يساعد علي تحسين التمثيل
الغذائي .
كما تحتوي ثمرة الفلفل
علي مركب نشط يسمى الكابسيسين يساعد على تنشيط توليد
الحرارة وزيادة معدل الأيض، على عكس الفلفل
الحار ، و لا يزيد من معدل ضربات القلب
وضغط الدم ويمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن
، كما تحتوب على المغذيات الدقيقة المفيدة
للغاية لوظائف الجسم.
و الفلفل
الحلو غني بفيتامين C وبالتالي يساعد في العديد من الوظائف مثل وظيفة المناعة
والتئام الجروح، ويساعد في الحفاظ على صحة البصر ، وخاصة الرؤية
الليلية. إنها مصدر غني للكاروتينات التي تسمى اللوتين ، والتي يمكن أن تقلل من خطر
الضمور البقعي، ويمكن أن تساعد في منع السرطان
، حيث أنه غني بمضادات الأكسدة والمواد
المضادة للالتهابات وله مجموعة متنوعة من الخصائص المضادة للسرطان. يزيد الالتهاب المزمن
المفرط والإجهاد التأكسدي المزمن الضار من خطر الإصابة بالسرطان
.