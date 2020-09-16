فنان شهير ينشر صورة عضو ذكري بالخطأ ويفاجئ الجميع بتعليق صادم

الأربعاء، 16-09-2020
03:27 م
محمد فضل- متابعات
نشر فنان
شهير، صورة لعضو كري
بالخطأ
عبر خاصية القصص المصورة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن ينتبه
للخطأ
ويقوم بحذف الصورة.
وتصدر النجم العالمي كريس إيفانز
، حركات البحث عالمياً. بعد الصورة المخلة التي نشرها، لكنه فاجأ
الجميع بعد يومين من الواقعة، بتعليق غريب، حيث خرج "إيفانز"، مستغلًا
تصدر إسمه والضجة التي أثارها، ليحثّ الجمهور على التصويت في الإنتخابات
الأميركية، إذ كتب عبر صفحته الخاصة:"الآن، وبما أنني لفت إنتباهكم، صوتوا في
الثالث من نوفمبر".
وكان تعرض إيفانز لهذا الموقف المحرج، خلال مشاركته مقطع فيديو مسجل
لعائلته وهم يلعبون لعبة Heads Up،
وحين انتهائهم يظهر ملف الصور على هاتفه المحمول، ويتبين وجود صورة لعضو ذكري
،
إلَّا أنه عمل على حذفها بعد دقائق، لكن كان الأوان قد فات، وشاهد الصورة عدد كبير
من المتابعين.