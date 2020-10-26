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فنان شهير يكشف سببًا غريبًا عن زواجه 6 مرات

الفنان تامر فرج
الفنان تامر فرج
 
الإثنين، 26-10-2020 05:21 م محمد فضل- متابعات
قال الفنان تامر فرج، "أنا اتجوزت 6 مرات لأنى كنت أبحث عن السعادة"، مشيرا إلى أنه ليس من النوع الذى سيستمر فى الزواج الذى يضايق الطرفين بعضهما البعض.

وأضاف "فرج" خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كل تجربة زواج له كان لها ظروفها وكان لها وقتها وانتهى، موضحا: "مش هقول أنها فضلت لأنى فى اعتقادى فى الحياة مفيش تجربة فشلت ونجحت".

وتابع: "أنا راجل بيتوتي جدا.. وانا استقريت فى جوازى الأن"، لافتا إلى أنه من المستحيل فى العلاقات معرفة شخص إلا عندما يعيشوا مع بعض.

وأكد، "فترة الخطوبة ما هى إلا فترة أنه تبين أحسن ما عندك.. وستات كتيرة جدا تقولك جوزى كان بيحبنى قبل الجواز"، متابعا: "هو بيحبها ولكن الرجل بطبعه صياد".
 

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