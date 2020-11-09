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فنان شهير عن الشماتة في "مرتضى": "عايشين في مزبلة"

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فنان شهير عن الشماتة في "مرتضى": "عايشين في مزبلة"
 
الإثنين، 09-11-2020 07:26 م الطيب حسين
انتقد الفنان أحمد السعدني الشماتة في الأخرين، في حين ربط البعض بين تصريحه وبين فشل مرتضى منصور رئيس الزمالك في الاحتفاظ بمقعده في البرلمان.


وكتب السعدني عبر "تويتر": "وجهة نظري ان الشماته فعل حقير زيه زي افعال الشخص الحقيره اللي خلت الشمتانين يشمتوا فيه ارتقوا يا بشر شويه بقي ايه المزبله اللي احنا عايشين فيها دي".

وكتب إليه أحد متابعيه قائلًا: "متتكلموش عن الأخلاق انتو بتحرضو وممكن تعملو اي حاجه علشان مرتضي يجيب لاعيبه او بطولة".


وقال آخر: "دي مش شماته يا فنان دي فرحه النصر انتصار المبادئ على قله الادب".
 

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