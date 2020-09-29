فنانة كويتية شهيرة تتصدر محركات البحث بـ«فضيحة»

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مرام البلوشي
 
الثلاثاء، 29-09-2020 03:12 م محمد فضل
تصدّرت الممثلة الكويتية الشهيرة، مرام البلوشي، محركات البحث خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تعرضها لهجوم عنيف من قِبل المتابعين، وتداول وسم "فضيحة مرام البلوشي"، على خلفية زج اسمها في قضية غسيل الأموال للمشاهير في الكويت.
وحتى هذه اللحظة لم تتم إدانة البلوشي أو إستدعاؤها بشكل رسمي في قضية غسيل الأموال، المتهم فيها عدد من المشاهير في الكويت، إلّا أن البعض من المتابعين سارعوا في تداول وسم "فضيحة مرام البلوشي"، ووجهوا لها الإتهامات من دون أدلة، وهو ما فسره البعض بأنه حملة إساءة واضحة لها وتشويه لصورتها.
ولم تدلِ مرام بأي تصريح لوسائل الإعلام الكويتية أو النيابة العامة، حول ذلك الإتهام، على الرغم من نشر النيابة العامة قائمة بالمتهمين في قضية غسيل الأموال.
 

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