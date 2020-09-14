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فنانة شهيرة تهاجم رضوى الشربيني بعد رفضها خلع الحجاب: المحجبة ليست أفضل

رضوى الشربيني
فنانة شهيرة تهاجم رضوى الشربيني بعد رفضها خلع الحجاب: المحجبة ليست أفضل
الإثنين، 14-09-2020 07:58 ص أحمد عادل شعبان
انتقدت الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب حديث الإعلامية رضوى الشربيني ومقارنتها بين المحجبات وغير المحجبات.

وقالت ياسمين في تدوينة عبر "فيس بوك": المحجبة النمامة، الخواضة في الأعراض، ليست أفضل من غير المحجبة التي سلم الناس من لسانها. كذلك المحجبة سيئة الخُلق، وقاطعة الأرحام، وآكلة الحرام، المقارنة بين المحجبة وغير المحجبة في غير محلها أصلاً. لا يجوز أن نجزم أن هذه أفضل من تلك. فالحجاب قد يُرتدى تودداً إلى الله، وقد يكون مجرد (طرحة)! وحده الله يعلم ما في القلوب، ووحده يقرر أيهما أفضل من الأخرى".

وأضافت: : "وجدير بالذكر إن المحجبات (طبقاً للإحصائيات الرسمية) بيشكلوا ٧٠٪؜ من المصريات! يعني غير المحجبات إللي بتشيلوهم بالكبة وتحطوهم بالكبة هما الأقلية المضطهدة، مش العكس، ختاماً.. الحجاب ليس دليل عفة وتقوى، وعدم ارتداءه ليس دليل انحلال وكفر.. الإيمان  ما وقر في القلب وصدقه العمل".

وأصدرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بفتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في برنامجها "هي وبس" وحديثها عن غير المحجبات.

كانت رضوى الشربيني وجهت رسالة للفتيات اللواتي يرغبن في خلع الحجاب عبر برنامجها "هي وبس".

قالت رضوى: "لكل الفتيات اللواتي يرغبن في خلع الحجاب، لا تقوموا بذلك، أنتن أفضل مني ومن أي فتاة غير محجبة يستقوى عليها شيطانها، لا تنخدعوا أمام المغريات وتمسكوا بحجابكن".

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