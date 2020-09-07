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فنانة شهيرة تنشر لحظة وصولها لمنزلها بعد إخلاء سبيلها

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نهى نبيل
 
الإثنين، 07-09-2020 03:21 م محمد فضل

نشرت الفنانة والفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، فيديو على متابعيها عبر السوشيال ميديا، فور إخلاء سبيلها من النيابة بعد التحقيق معها في قضية غسيل الأموال.
ونشرت “نهى” فيديو على حسابها الرسمي عبر تطبيق “سناب شات”، قائلة: “الحمد الله.. الحمد لله شكرًا لكل من سأل وتطمن.. أحبكم.. شكرًا للنيابة على التعامل الراقي والشكر موصول لرجال الداخلية على المجهود الطيب ونرجع ونكرر لا تبوق.. لا تخاف”.
ووثقت نهى لحظة عودتها للمنزل فور انتهاء التحقيق معها، حيث كان أولادها في انتظارها بالرغم من تأخر الوقت لكي يطمئنوا عليها، معربة عن سعادتها بذلك وطلبت منهم أن يناموا بجوارها هذه الليلة.
يذكر أن النيابة العامة في الكويت، قد أخلت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، سبيل الدفعة الأولى من مشاهير السوشيال ميديا المتهمين بغسيل الأموال، الذين خضعوا لتحقيقات منذ ساعات الصباح الأولى بعد استدعائهم من قبل النيابة.

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