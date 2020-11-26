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فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بفيديو صادم: «الكلاب أوفى من الرجال»

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مروة محمد
 
الخميس، 26-11-2020 10:46 ص المصريون

فاجأت الفنانة والإعلامية السعودية الشهيرة مروة محمد، الجميع بفيديو صادم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، تشن فيه هجومًا قويًا على الرجال معتبرة أن الكلاب أوفى منهم.
وتحدثت “مروة” عن الكلاب ووفائهم، قائلة: “إنهم أوفى من الرجال.. مثال للإخلاص.. ويا ريت إحنا كبشر نتعلم منهم هذه الصفة”.
وأضافت: “بالعودة للزمن الماضي سنجد أن الرجل هو من يضحي بنفسه ويموت وينتحر في سبيل الدفاع عن حبه وإذا حب يحب بصدق ويغامر ويحارب في سبيل حبيبته”.
وبشأن من الأوفى هل الرجال أم النساء، رأت أن “الأمر يكون متبادلًا بين الطرفين ولو أجرينا إحصائية سنكتشف أن الرجال هم الأوفى لأنهم يحبون بصدق وبتجربتها ومن حولها ثبتت هذه النظرية”.
وأثار الفيديو موجة غضب خاصة لدى متابعيها من الرجال، الذين شنوا عليها هجومًا عنيفًا.
 

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