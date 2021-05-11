الثلاثاء 11 مايو 2021
توقيت مصر 12:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد شيكابالا بسبب واقعة الحذاء

الكشف عن شروط دخول السعوديين الأردن

فيديو صادم.. قتل إمام مسجد يؤم الناس في صلاة التراويح

أسرة سمير غانم ترد على أنباء وفاته بعد توقف وظائف جسمه

التحالف يدمر طائرة حوثية استهدفت مطار أبها

ترامب يثير ضجة علي مواقع التواصل بمأدبة في فلوريدا

رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات علي الأقصى

السياحة تشارك في معرض ميلانو السياحي الدولي " BIT "

فنانة شهيرة تعود لارتداء الحجاب وتحذف صورها الجريئة

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

فنانة شهيرة تعود لارتداء الحجاب وتحذف صورها الجريئة

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 11-05-2021 10:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة حلا شيحة ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة حديثة لها علي موقع تبادل الصور " انستجرام " وهي ترتدي الحجاب .
كما حذفت حلا شيحة صورها الجريئة علي التطبيق تاركة بعض الصور العائلية التي تجمعها بزوجها الداعية معز مسعود و ابنائها و بعض الأدعية الدينية .
وعلق الكثير من متابعيها علي الصور بأن زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود هو السبب في هذا التغيير .
يذكر أن الداعية الإسلامي عقد قرانه علي الفنانة حلا شيحة في فبراير الماضي بأحد فنادق القاهرة الكبرى .


 

إقرأ ايضا

ارشيفية

السياحة تشارك في معرض ميلانو السياحي الدولي " BIT "

الإصابة بالسرطان

علامة خارجية في الصوت تنذر بالإصابة بالسرطان

ارشيفية

الأرصاد تحذر سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة من طقس اليوم