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فنانة شهيرة تعلن طلاقها: «زوجي مثلي الجنس»

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ارشيفية
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Teads
الخميس، 21-07-2022 09:21 ص

كشف موقع أفريكا ديلي نيوز، عن انفصال ممثلة نوليوود الشهيرة تشاتشا إيك، عن زوجها أوستن فاني، بعد زواج دام 9 سنوات.

وأفادت التقارير أن النيجيرية تشاتشا إيك، تزوجت من أوستن فاني، وانه اتضح لها أنه مثلي الجنس، بعد أن اختطفته من زميلتها إيف إيسين، ثم قررت بعد ذلك انهاء زواجها وإعلان الطلاق.

وكانت تشاتشا إيك، أعلنت في منشور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، خبر طلاقها، في منشور مطول قائلة: «لا أريد أن "أموت" أو أن أفتقد لسبب غير مفهوم، أعتذر بصدق وعلانية عن عيشي كذبة في السنوات الماضية. بسبب التكهنات العشوائية».

وأضافت تشاتشا إيك، في منشورها عبر انستجرام: «للمرة الثانية خلال عامين ، أكون هنا مرة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي وأعلن بجرأة أنني انتهيت من زواجي. إن موقفي الذي طال انتظاره / الذي لا هوادة فيه بشأن هذا الأمر ليس خبراً بالطبع لأوستن فاني والأطباء ووالديّ».

 

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