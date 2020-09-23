فنانة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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أرشيفية
الأربعاء، 23-09-2020 12:18 م متابعات - الدويني فولي
أصيبت الممثلة والمخرجة الكويتية إيمان فيصل، وعدد من صديقاتها المقربين منها، بفيروس ”كورونا“ المستجد ”كوفيد -19“.

ووثّقت إيمان فيصل مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ ظهرت فيه وهي تقود سيارتها حيث بدا أنها عائدة من مكان أجرت فيه فحص ”كورونا“ الذي أظهر نتيجتها ”إيجابية“ إذ أكدت أنها عائدة كي تحجر نفسها في المنزل.

وقالت إيمان فيصل: ”قدر الله وما شاء فعل.. كورونا عادي الحمد لله بروح أحجر نفسي.. لا حدا يكلمني عن الرفقة لأن أنا أول مرة بحياتي أشوف جروب (ربع) كلهم كورونا مع بعض“.

وأضافت ”أحسن من كده رفقة وجروب شنو يعني الله لا يحرمني منكم ربعي كلهم كورونا.. يلا نحجر عمرنا مع بعض أيام ونطلع“.

وأكدت إيمان فيصل أنها أصيبت بعدة أعراض بينها ارتفاع في درجة الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق، مطالبة بمساعدتها في العودة للإحساس بهاتين الحاستين مجددا كون هذا هو أكثر ما يزعجها.

والفنانة إيمان فيصل من مواليد 5 ديسمبر عام 1989، وهي ممثلة كوميدية ومخرجة كويتية معروفة وحاصلة على شهادة بالتمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت.

بدأت إيمان فيضل التمثيل عام 2013 بالأدوار الصغيرة خلال المسرح، وكان لها دور متميز في رمضان الماضي من خلال شخصية الصحفية ”سارة“ التي جسدتها في المسلسل التلفزيوني ”هيا وبناتها“.
 

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