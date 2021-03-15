فنانة شهيرة تطالب حكومة الكويت بحل مشكلة العنوسة بالشباب السوري

الإثنين، 15-03-2021
11:40 ص
محمد فضل
حالة من الضجة أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في
دولة الكويت
بعد نشر صفحة منسوبة للفنانة الكويت
ية سناء القطان
، على موقع
"فيسبوك"، منشور تطالب فيه الحكومة بحل مشكلة العنوسة
في الكويت
من خلال
استقطاب الشباب السوري.
وخرجت الفنانة الكويت
ية، عن صمتها وقالت إن الخبر
المنتشر على لساني ومفاده أنني قد طالبت الحكومة الكويت
ية بحل عاجل لمشكلة العنوسة
في الكويت
عن طريق استقطاب الشباب السوري بسبب زيادة عدد النساء بشكل كبير عن الرجال،
وأنني أرغب بالارتباط بشاب من سورية، وعلى استعداد لتحمل نفقات الزواج منه، غير
صحيح.
وأشارت أنها تلقت مئات الاتصالات والرسائل من أرقام سورية
تطالبها بأن تكون صاحبة النصيب بالزواج من المتصلين وبقدومهم إلى الكويت
.
وقالت إنها ستلجأ إلى القانون، وروت ما تعرّضت له قائلة
:"في الأيام الماضية كنت متواجدة في دبي، وعدت إلى أرض الوطن قبل أيام فقط لأنصدم
بالمفاجأة الكبرى عبر انتشار خبر منسوب لي في (فيسبوك) الذي في الأساس لا ولم أمتلك
فيه حساباً أو صفحة تخصني البتة.
وأضافت القطان في تصريحها لجريدة "الراي" الكويت
ية
:"عندما بدأت كمية الاتصالات والرسائل تنهال عليّ صعقت بشكل هستيري ولم أعرف كيف
أتصرف وماذا أفعل سوى حظر المكالمات والرسائل، لكن ذلك الأمر لم يُجدِ نفعاً كونها
كانت بأعداد وصلت إلى المئات ولم تتوقف حتى اللحظة (مادري منو ورا هالموضوع، وشلون
انتشر رقمي الشخصي، لكن ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل).
واختتمت الفنانة الكويت
ية بالقول :« في النهاية، أنا أحترم
كل الجاليات في الوطن العربي، لكن من المستحيل قطعاً أن أصرّح بمثل هذا الكلام أو حتى
أن أفكر به أساساً (شي ما يدش العقل)".