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فنانة شهيرة تصدم الجميع: «قضيب الرجل منحوت فني رائع»

فنانه
ارشيفية
 
الأربعاء، 20-01-2021 10:11 ص المصريون

تسببت فنانة شهيرة في صدمة لدى البعض، بتصريحات جريئة اعتبرت فيها أن قضيب الرجل يعد منحوتًا فنيًا رائعًا لكن جسد المرأة يثيرها أكثر، حسب وقلها.
واعترفت الفنانة العالمية مايلي سايرس بأن جسد المرأة يثيرها أكثر من جسد الرجل، على الرغم من أنها تعتبر نفسها ثنائية الجنس.
وقالت مايلي: "الفتيات أكثر إثارة، نحن نعرف هذا، وأعتقد أن الجميع يتفق أن الأعضاء الذكرية تعتبر منحوتات رائعة منذ عصور قديمة، وأنا أحب العضو الذكري كقطعة فنية وأحب شكله لكن بخلاف ذلك فأنا لست مهتمة حالياً".
وكشفت مايلي عن رغبتها في إقامة علاقة مع فتاة أكثر نجاحاً منها، وقادرة على السيطرة، فخلال علاقتها مع الرجال كانت تمتلك مساحة أكثر لتهيمن عليه، وهذا الأمر لا تريده الان في العلاقة.


 

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