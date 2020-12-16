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فنانة شهيرة ترد على متابعة أحرجتها: «كل اللي معاكي بيض»

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أرشيفية
 
الأربعاء، 16-12-2020 03:54 م المصريون

ردت الفنانة وعد السعودية على متابعة استفزتها بتعليق مُهين، تعليقًا على فيديو نشرته الفنانة أثناء احتفالها بعيد ميلاد إحدى صديقاتها.
وتداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة السعودية وعد وهي ترد على إحدى متابعتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:" أنا ما أبيكي تزعلي.. إنتي كل اللي معاكي بيض إحمدي ربك إنك سمرة مو سودة".
وأثار هذا التعليق إستياء وعد التي أوضحت أن لون بشرتها لا يزعجها بل هي تفتخر بأن والدها من أصحاب البشرة السوداء، ووصفت المنتقدة بـ"متخلفة وعنصرية"، وأضافت :" إيش فيه التخلف والعنصرية اللي إنتي قاعدة تتكلمي عنه.. يا بنتي إنتي شوفتي السود اللي إنتي قاعدة تتكلمي عنهم الغامقين زي أبويا أنا أسود غامق".
 

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