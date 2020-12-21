فنانة شهيرة تثير الجدل بظهور صادم بعد 11 عامًا من الاعتزال (فيديو)
أرشيفية
الإثنين، 21-12-202008:06 ممحمد فضل
أثارت فنانة شهيرة الجدل بين رواد مواقع التواصل
الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو اعتبره البعض صامًا بسبب التغيير الكبير في
شكلها.
وظهرت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري؛ في مقطع
فيديو بشكل مختلف عما تعود جمهورها أن يراه عليها، فيما ذهب البعض للاعتقاد بأنها خضعت
لعمليات تجميلية كثيرة.
ونفت الفنانة الغائبة عن الشاشة منذ ما يقارب الـ11 عامًا
أن تكون قد أجرت أي عملية تجميل، موضحة أن الاختلاف فقط في حاجبيها، مُضيفة أن السنوات
كفيلة بتغيير شكل أي شخص.
فيما أصر بعض الجمهور على أن التغيير بشكلها سببه العمليات
وليس العمر.