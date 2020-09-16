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فنانة شهيرة تثير الجدل بإطلالة جريئة من دبي

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ديما
الأربعاء، 16-09-2020 07:48 م محمد فضل - متابعات

أثارت الممثلة السورية الشهيرة ديمة الجندي، الجدل بين المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشر صور ظهرت فيها بإطلالة جريئة، لم يعتاد عليها الجمهور من قبل.
وبدت الجندي في الصورة بإطلالة كاجوال، مرتديةً بنطال جينز، وتوب مكشوف، مع جاكيت باللون الأسود، فيما كان لافتاً ظهور حمالة صدرها.
وعمدت الجندي إلى حجب التعليقات عن الصورة، وذلك تجنباً منها لأي تعليقات مسيئة أو إنتقادات لإطلالتها هذه.
ولاحظ بعض المتابعين، أن هذه الصورة ليست من جلسة تصوير جديدة خضعت لها الجندي، بل إنها تعود للعام الماضي وإلتُقطت في دبي.

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