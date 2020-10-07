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فنانة شهيرة تتراجع بعد إسائتها لـ الإسلام: آذيت إخواتي المسلمين وبعتذر لهم كلهم

فنانة
فنانة شهيرة تتراجع بعد إسائتها لـ الإسلام: آذيت إخواتي المسلمين وبعتذر لهم كلهم
 
الأربعاء، 07-10-2020 06:11 ص أحمد عادل شعبان
اعتذرت الفنانة "ريهانا" للمسلمين بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له هي وعلامتها التجارية للملابس ومستحضرات التجميل إثر نشرها أغنية تتضمن حديثا نبويا ضمن عرض أزياء يخص شركتها.

وقالت ريهانا في بيان عبر صفحاتها: أتقدم بالشكر للمجتمع الإسلامي بسبب تسليطهم الضوء على ما حدث في عرض الأزياء الأخير ، والأهم أنني أود الاعتذار لكل شخص أسأت إليه بسبب هذا الخطأ غير المقصود.

وأضافت: أعرف أنني أسأت للكثير من إخواني وأخواتي المسلمات وأنا محبطة من ذلك وأتأسف لهم.

واستدركت: أؤكد لكم أنني لم أتبن أي موقف يسيء للديانات السماوية في حياتي وما حدث في عرض الأزياء الخاص بنا كان عمل غير مسئول لكني أعدكم أن هذا لن يتكرر أبدًا .. شكرا لتفهمكم وتسامحكم.
 

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