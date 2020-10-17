فنانة شهيرة أعلنت إسلامها تشكو من الجوع

السبت، 17-10-2020
03:10 م
محمد فضل
أثارت المغنية الأيرلندية سينيد أوكونور
، موجة من الجدل بين
متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر تغريدة مقلقة على موقع تويتر، تتوسل
فيها لمعجبيها بعد معاناتها من الجوع
، مشيرة إلى أن إصابتها بـ”رهاب الخلاء” منعها
من شراء الطعام.
وأثارت المغنية الأيرلندية سينيد أوكونور
، الجدل كثيرًا خلال
مسيرتها الفنية؛ بسبب إعلان مثليتها في بداية شهرتها ومعاناتها من المرض النفسي، وأخيرًا
تحولها للإسلام ثم ارتداء الحجاب.
وبعد تغريدتها المقلقة، نشرت سينيد منشورا آخر لتطمئن المعجبين
والمتابعين، بأن كل شيء أصبح على ما يرام، وأنها وجدت خدمة توصيل الوجبات.
وتحدثت المغنية مؤخرًا، عن المشاكل التي تواجهها في الإغلاق،
حيث تعيش في منطقة نائية في ايرلندا، ولا يوجد بها مكان لتوصيل الطعام للمنازل.
محاولة الانتحار
وكانت سينيد قد أعلنت في 2007، أنها شخصت بمرض اضطراب ذي
اتجاهين، وأنها حاولت الانتحار في عيد ميلادها الـ 33 ، ثم ذكرت أنها تلقت ثلاثة آراء،
تقول إنها ليست مصابة بالمرض.
يذكر أنه في أكتوبر 2018، أعلنت أوكونور، بأنها اعتنقت الإسلام،
ونشرت صورة أخرى على حسابها على موقع تويتر، وهي ترتدي الحجاب، كما قامت بإعادة نشر
فيديو لها، وهي تحاول أن تقوم بتأدية الأذان.