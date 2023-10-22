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فنانة سعودية شهيرة تفاجئ الجميع بطلاقها وتبكي

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هبة الحسين
الأحد، 22-10-2023 01:12 م

كشفت الممثلة والمغنية السعودية هبة الحسين للمرّة الأولى طلاقها من زوجها ومواطنها المطرب عايض يوسف رسمياً.
وأعلنت الفنانة الخليجية خبر الانفصال خلال حلوها ضيفة الإعلامي اللبناني مالك مكتبي في برنامج البودكاست "إحكي مالك"، رداً على سؤال "هل أنت مطلقة أو متزوجة"، لتجاوب "أنا منفصلة".
وأكّدت باكيةً أنها خسرت أخاً وصديقاً وحبيباً، وشخصاً بمثابة توأم لها في الصفات والطباع.
وأوضحت أنها الطرف الذي طلب الانفصال، مشددةً على عدم ندمها بسبب قرارها.
وأضافت: "المرأة تفكر بقلبها لا بعقلها ولذلك أحياناً تصيب بخياراتها وأحياناً تخيب".
هبة الحسين هي إعلامية وممثلة ومقدّمة برامج، حاصلة على بكالوريوس في الأدب الإنكليزي، وماجستير بتخصص إذاعة وتلفزيون. شاركت في مسرحية "الذيب في القليب"، وأعمال تلفزيونية مثل "مخرج ٧"، "ممنوع التجول"، و"سنوات الجريش".
يُذكر أن عايض وهبة دخلا القفص الذهبي في عام 2020.

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