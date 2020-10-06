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فنانة سعودية ترتدي قلادة تثير الذعر والدهشة

ريم عبد الله
ريم عبد الله وقلادة من الذهب
 
الثلاثاء، 06-10-2020 08:11 م المصريون
نشرت الفنانة السعودية ريم عبد الله مقطع فيديو لها وهي ترتدي قلادة رعد الشمال التي تزن 4 كجم من الذهب، وعقب نشر هذا المقطع الذي أثار ذعر ودهشة من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وصلت مشاهدته إلي نصف مليون مشاهدة في 4 ساعات فقط بحسب ما أعلنته الفنانة بنفسها بعد نشر مقطع الفيديو.
وظهرت ريم عبدالله وهي ترتدي قلادة كبيرة من الذهب بطول جسمها تقريبًا وبقيمة تصل إلى 1.4 مليون ريال، حيث استعرضت في المقطع تفاصيل القلادة التي لفتت أنظار الجميع.
وتباينت تعليقات المغردين حول ما قامته به الفنانة ريم عبدالله فالبعض اعتبر أن هذا الطاقم يليق بها والبعض الآخر رأى أن الأمر مبالغة تصل حد الهياط وأنها بهذا المبلغ يمكن أن ترتدي أكثر من قطعة ذهبية أو ماسية فاخرة وتمنحها جمالًا وأنوثة أفضل من هذا الطاقم الذي يشبه الدرع.
والمعروف أن ريم عبدالله واسمها الحقيقي نور العتيبي هي فنانة سعودية من مواليد 20 فبراير 1987 عرفت بشكل كبير بعد ظهورها في مسلسل طاش ما طاش بموسمه الخامس عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2007.
في عام 2008 شاركت في الجزء الثاني من مسلسل بيني وبينك مع حسن عسيري وفايز المالكي ، وفي العام التالي، مثّلت في عدة مسلسلات.
واصلت مشوارها الفني بالمشاركة في قرابة 30 مسلسلا، ولها مشاركة سينمائية واحدة مع المخرجة هيفاء المنصور في فيلم وجدة عام 2012 وتألقت في مسلسل العاصوف العام الماضي مع ناصر القصبي.
 

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