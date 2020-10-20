فضيحة.. مطرب شهير يضرب عارضة أزياء في لايف فيسبوك

الثلاثاء، 20-10-2020
01:01 م
متابعات- أمينة عبد العال
هاجم المغني الشهير
أندري بوريم ، والمعروف علي مواقع التواصل باسم " ميلستوري" ، عارضة
الأزياء الروسية ألينا إفريموفا 21 عام مما أصابها بجروح بالغة جعلت جسدها ملطخ
بالدماء.
وظهر الاعتداء في بث
حي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك
موثقا لما تعرضت له من عنف وهجوم حيث
تعرضت إلي إصابات بالغة في الوجه أدت إلي تدفق الدماء من فمها .
وقالت العارضة علي
صفحتها :" ضربني ميلستوري و أهانني في العلم أريد فقط أن يعاقب القانون حتى
لا يتكرر ما حدث مع شخص آخر مطالبة متابعيها بضرورة التقدم لرفع دعاوي قضائية
جماعية " .