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فراولة مسمومة تودي بحياة شقيقة ممثل.. وندى بسيوني تفجر مفاجأة

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فراولة مسمومة تودي بحياة شقيقة ممثل.. وندى بسيوني تفجر مفاجأة
 
الجمعة، 22-01-2021 06:46 م
توفيت نادية محمود شافع شقيقة الفنان الراحل سناء شافع بسبب تعرضها لتسمم

وجاءت الوفاة بعد تسم نادية شافع بسبب أكل الفراولة، حسبما أعلنت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام.

وندى بسيوني، أرملة الفنان سناء شافع، حيث كتبت: "لن ننساكي ابدا يا اجمل انسانه كنتي نعم الاخت لي والام الثانيه لمايا .. مهما قلنا لن نوافيكي حقك .. يارب ارزقها الجنه".

وغيَّب الموت الفنان الكبير سناء شافع في أغسطس من العام الماضي بعد صراع مع المرض، وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية، في منتصف يوليو الماضى، وأجرى بعض الفحوصات الطبية.

 

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