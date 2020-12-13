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فتاة سقارة تفجر مفاجأة مدوية عن رفضها العمل مع «السبكي» بسبب «العري»

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فتاة سقارة
 
الأحد، 13-12-2020 02:03 م محمود أبو سعد
فجرت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، الشهيرة بـ «فتاة سقارة»، مفاجأة مدوية عن أنباء رفضها العمل مع المنتج أحمد السبكي، بسبب عرضه عليها أدوار بها عري وإثارة.
وأضافت خلال في تصريح خاص لـ"المصريون» ":«غير صحيح تماما هذه الأنباء، السبكي منتج كبير ومحترم ويكفي أنه أنتج للفنان القدير أحمد ذكي، وهو لم يعرض عليا أي عمل حتى الآن»
وعن مستقبلها قالت سلمى الشيمي،«أنا مستمرة في عرض الأزياء والفوتوسيشن حتى تنتهي القضية المرفوعة ضدي ورفضت كل الأعمال الفنية التي عرضت عليها الفترة الماضية لأنها غير مناسبة من جميع الاتجاهات، دون توضيح أكثر من ذلك»
وأضافت: «أنا الآن أمر بضغط عصبي وحالة نفسية سيئة بسبب القضية المرفوعة ضدي، والهجوم الذي اتعرض له، تابعت «كثير من لاتصريحات نشرت على لساني مؤخراً، لكنها جميعها غير صحيحة فلم أعطي اي تصريحات صحفية منذ فترة.
 

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