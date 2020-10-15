فتاة تقتل صديقتها الحامل لسرقة جنينها

الخميس، 15-10-2020
09:31 م
أحمد سالم
عرضت قناة العربية تقرير فيديو يوضح أن هناك فتاة أمريكية قامت بقتل
صديقتها الحامل وبعد ذلك قامت بسرقة
الجنين.
وأوضح القناة خلال التقرير، أن فتاة تدعى تايلور باركر شابة عمرها 27 عامًا، متهمة
بقتل
صديقتها الحامل ريغان سيمونز فى تكساس.
وأشارت القناة إلى أن المتهمة
تعرفت على المجنى عليها من خلال الفيسبوك منذ عامين قبل ارتكاب الجريمة، وأن المجنى عليها نشرت على حسابها الشخصى أنها حامل فى طفلتها الثانية.
وأوضحت القناة أن المتهمة
فى القضية عندما علمت بحملها قامت بنصب فخ دمويًا للمجنى عليها، وذهبت لزيارتها فى بيتها، وأثناء حديثهما فجأة انقضت المتهمة
على المجنى عليها وسددت لها عدة طعنات أردتها جثة مضرجة بالدم.
وبعد ذلك قامت بشق بطنها وأخذت الجنين من رحمها، ثم بعد ذلك ذهبت إلى المستشفى بحجة أنها ولدت طفلها فى السيارة.
كما زعمت المتهمة
فى القضية أن الجنين يعانى من ضيق فى التنفس، وبعد ساعات قليلة فارقت الطفلة الصغيرة الحياة.
ولفتت القناة إلى أن رجال الشرطة اكتشفوا الجريمة وهوية الضحية خلال ساعات.