الخميس 15 أكتوبر 2020
توقيت مصر 22:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الرئيس السيسي يستجيب لطلب شيخ الأزهر ويصدر قراراً هاماً

كارثة .. أغتصاب زوجة أمام زوجها في الإسماعيلية والسبب!!

اسرار صادمة حول قتل رضيع خنقاً على يد والدته

كارثة .. فرنسا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا في خلال يوم

قرار جمهوري بتعيين وكيلًا جديدًا للأزهر

انطلاق مشروع البث المباشر من الحرمين

أمريكا توجه شكرًا حارًا للملك سلمان

عمرو دياب يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

سر بكاء رجاء الجداوي بعد اصابة محمود ياسين بالزهايمر

اطمئنوا.. بشرى سارة من الصحة العالمية عن "كورونا"

فتاة تقتل صديقتها الحامل لسرقة جنينها

حبس الطفلة قاتلة والدتها بتحريض زوجة والدها
حبس
 
الخميس، 15-10-2020 09:31 م أحمد سالم
عرضت قناة العربية تقرير فيديو يوضح أن هناك فتاة أمريكية قامت بقتل صديقتها الحامل وبعد ذلك قامت بسرقة الجنين.


وأوضح القناة خلال التقرير، أن فتاة تدعى تايلور باركر شابة عمرها 27 عامًا، متهمة بقتل صديقتها الحامل ريغان سيمونز فى تكساس.


وأشارت القناة إلى أن المتهمة تعرفت على المجنى عليها من خلال الفيسبوك منذ عامين قبل ارتكاب الجريمة، وأن المجنى عليها نشرت على  حسابها الشخصى أنها حامل فى طفلتها الثانية.


وأوضحت القناة أن المتهمة فى القضية عندما علمت بحملها قامت بنصب فخ دمويًا للمجنى عليها، وذهبت لزيارتها فى بيتها، وأثناء حديثهما فجأة انقضت المتهمة على المجنى عليها وسددت لها عدة طعنات أردتها جثة مضرجة بالدم.


وبعد ذلك قامت بشق بطنها وأخذت الجنين من رحمها، ثم بعد ذلك ذهبت إلى المستشفى بحجة أنها ولدت طفلها فى السيارة.


كما زعمت المتهمة فى القضية أن الجنين يعانى من ضيق فى التنفس، وبعد ساعات قليلة فارقت الطفلة الصغيرة الحياة.


ولفتت القناة إلى أن رجال الشرطة اكتشفوا الجريمة وهوية الضحية خلال ساعات.
 

إقرأ ايضا

رجاء الجداوي ومحمود ياسين

سر بكاء رجاء الجداوي بعد اصابة محمود ياسين بالزهايمر

17538892391482723976

خانها مع أعز صديقاتها.. تصرف صادم من عروس في حفل زفافها(فيديو)

هذا ما يحدث اثناء الموت

هذا ما يحدث للدماغ عند الإحتضار والموت!!

أخبار متعلقة

Capture

تقشعر لها الأبدان.. تشق بطن صديقتها وتخرج جنينها والسبب صادم

0_JS208164456

يطعن خطيبته حتى الموت أمام والدتها بعد أن رفضت الزواج منه

Capture

يقتحم منزل خطيبته ويقتلها والسبب صادم (صور)