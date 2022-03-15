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فتاة تصور هند القحطاني في الشارع دون مكياج.. والجمهور مصدوم من شكلها(فيديو)

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Native
Teads
الثلاثاء، 15-03-2022 11:02 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر المشهورة السعودية هند القحطاني، التي تقيم في أمريكا وهي تستعرض بجسدها في أحد الشوارع.
وكانت فتاة تصور "القحطاني" لكن دون وضع فلتر التصوير والمكياج كما اعتادت الظهور بهما، وهو ما صدم الجمهور.
واعتبر البعض أنها "عجوز" وليست كما تبدو في الفيديوهات المثيرة التي تنشرها، كما قال البعض أنا جسدها مترهل بينما تظهر بقوام متناسق وجذاب في الفيديوهات التي تصورها داخل منزلها.
 

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