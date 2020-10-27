«غير لائقة».. حسن يوسف: لم أحضر مهرجان الجونة لهذا السبب

الثلاثاء، 27-10-2020
03:32 م
محمد فضل
كشف الفنان حسن يوسف
، سر عدم حضور
ه مهرجان الجونة
السينمائي الدولي في
دورته الرابعة، والذي بدأ يوم 23 أكتوبر ويستمر حتى نهاية الشهر.
ووجه "يوسف" الشكر للقائمين على مهرجان الجونة
وخص بالذكر رجل
الأعمال نجيب ساويرس
، مؤكدًا على أهمية المهرجان الذي يقدم صورة مشرفة للفن المصري
أمام العالم.
وأوضح حسن يوسف
في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة
المواطن" سبب عدم حضور
ه للمهرجان قائلا: "والله دعوني بشكل غير لائق".
وتابع حسن يوسف
: "بشرى كلمت ابني عمر وقالت له معلش إحنا اتأخرنا في
الدعوة وعاوزين والدك يجي بس معندناش غير غرفة ليكم أنتم الاتنين، قالها مينفعش
الكلام ده على الأقل بابا ياخد سويت من اللي بتدوه للنجوم الأجانب والكبار، قالت
له معلش يا عمر الدنيا اتأخرت، قالها أنا آسف بعتذر بالنيابة عن والدي مقدرش أبلغه
الكلام ده، ولما بلغني قولت له برافو عليك إنك عملت كده".
وأضاف حسن يوسف
أنه لا يهمه دعوته للمهرجان، فالأهم عنده هو استمرارية
إقامته حرصًا منه على هذا المستوى المشرف للمهرجانات في مصر.