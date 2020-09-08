غضب سعودي .. فيديو يفضح سائق تاكسي يرتكب فعلا مشينا مع زبائنه السيدات

الثلاثاء، 08-09-2020
10:03 ص
عبد القادر وحيد
في واقعة صادمة وغريبة على المجتمع السعودي، أثار سائق في
المملكة العربية السعودية، جدلا واسعا،وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له يوثق قيامه بتصوير
النساء من زبائنه دون علمهن.
وكان رواد موقع
تويتر في السعودية، قد تداولوا مقطع الفيديو للشخص مطالبين بمحاسبته،منوهين أنه آسيوي
يعمل سائق سيارة تاكسي، ويستغل عمله لتصوير السيدات
من زبائنه.
وأوضح متداولو مقطع الفيديو أن السائق
يقوم بنشر هذه المقاطع
عبر حسابه الشخصي على تطبيق "تيك توك"، والتي يظهر فيها السيدات
من زبائنه.
وتسبب الفيديو في موجة غضب واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل في المملكة،
حيث طالبوا بالقبض عليه ومحاسبته على تصوير سيدات دون علمهن.
وعلق حساب انماء السعودية على تويتر :" من أمن العقاب أساء الأدب. أثار سائق
"ليموزين" استهجان المغردين لتصويره الراكبات دون عِلمهن، ونشره
الفيديوهات عبر حسابه في تيك توك".