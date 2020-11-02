الإثنين 02 نوفمبر 2020
توقيت مصر 18:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكويت.. أمر إداري ينتصر لهؤلاء

عقوبات مالية على ناديين سعوديين

الدولار ينتفض أمام الجنيه ويعود للارتفاع

صدمة.. العثور على فنان شهير مقتولًا داخل شقته

عمر كمال يرد على مهاجميه: أبويا إمام جامع

قفزة كبيرة في إصابات كورونا بالإمارات

شاهد.. ماذا فعل وزير الداخلية مع رجل المرور؟

داعية سعودي شهير: المرأة للاستمتاع فقط وابنتي أولهن

الأهلي يفاجئ محمد فضل بهذا الإجراء القوي

السعودية تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في إصابات كورونا

ADS
 

عمر كمال يرد على مهاجميه: أبويا إمام جامع

عمرو+كمال
عمر كمال
 
الإثنين، 02-11-2020 05:10 م محمد فضل - متابعات
وقال "كمال"، خلال لقائه التليفزيوني مع الإعلامية منى العمدة عبر قناة "النهار" الفضائية، :"نزلت القاهرة من السويس، كنت زي أي شاب من اللي بيخلصوا دراستهم ومش بيلاقوا شغل، وبنزل على صفحتي حاجات من تجربتي في بداياتي زيهم".
وأضاف عمر كمال "أنا مولود في أسرة ملتزمة دينيا"، ووالدي كان إمام جامع، ومكنش موافق على أي شغلانة، علشان كده في بدايتي كنت بغني أناشيد دينية، وكنت ببيع شرائط كاسيت أمام الجوامع".
وتابع : "أنا معنديش مشكلة أقول كنت شغال أو مش شغال، دي حياتي ومش بستعر منها، اللي عاوز يشوفني كده أهلا وسهلا، أنا بحب أتعامل بطبيعتي، وبقول دايما أني بتعامل مع ربنا، وبعمل اللي عليا وربنا لو شايفني استحق هيكرمني".
 

إقرأ ايضا

طفل المرور

طفل المرور في أول ظهور له: بوست على راس أمين الشرطة .. وأنا معترف بغلطي

عمرو أديب

أديب يعلق على واقعة "طفل المرور": الواد دا لازم يتظبط

طفل المرور

تعليق ناري من نادي قضاة مصر على واقعة " طفل المرور "

أخبار متعلقة

سسسسسسسسسسس

كان متقل في الشرب ..عمر كمال يكشف سر خلافه مع باسم سمرة

عمرو كمال باسم السمرة

شاهد.. تفاصيل "خناقة" باسم سمرة وعمر كمال