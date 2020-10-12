الإثنين 12 أكتوبر 2020
توقيت مصر 07:04 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"بومبيو" يتعهد بالكشف عن إيميلات هيلاري كلينتون بضغوط من ترامب

سر اختفاء السحابة السوداء في موسم محصول الأرز

انجلترا تفوز علي بلجيكا 2-1 في دوري الامم الاوروبية

الاهلي يتعادل مع بيراميدز سلبيا بالدوري المصري

أحمد السقا يعترف بخطأؤه لتامر حسني

رد فعل ساخر من هنيدي عن أزمة أحمد السقا وتامر حسني

هذا الأسم اختارته دينا بطمة لأبنتها الثانية

احداث الحلقة الأخيرة لـ "كان خالد" تحدث ضجة بين الجمهور السعودي

خبر سار.. السعودية تسجل أدنى حد في الاصابات بفيروس كورونا

عمرو مصطفى يحظر رقم عمرو دياب بسبب هذا الشخص: خليه ينفعك

عمرو دياب
عمرو مصطفى يحظر رقم عمرو دياب بسبب هذا الشخص: خليه ينفعك
 
الإثنين، 12-10-2020 06:26 ص أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر عن قيام الملحن عمرو مصطفى بحظر رقم المطرب عمرو دياب بعد خلاف بينهما.

وقالت المصادر إن الخلاف يرجع لما قبل عيد الأضحى عندما عرض عمرو مصطفى لحنا على عمرو دياب للقيام بأغنية وطنية سويا لكن الهضبة أخبره أنه سوف يقوم بأغنية وطنية من ألحانه هو ، فتحمس عمرو مصطفى وعرض مساعدة الهضبة في الأغنية.

وعندما طُرحت الأغنية في السوق تفاجأ عمرو مصطفى أن الأغنية من ألحان الملحن عزيز الشافعي فشعر عمرو مصطفى أن الهضبة استغله فغضب بشدة وحظر رقمه وأبلغ المقربين منهما بغضبه قائلا: خلي عزيز الشافعي ينفعه,.
 

إقرأ ايضا

محمد هنيدي

رد فعل ساخر من هنيدي عن أزمة أحمد السقا وتامر حسني

دينا بطمة

هذا الأسم اختارته دينا بطمة لأبنتها الثانية

البروكلي

أطعمة لن تتخيلي كيف تخلصك من وزنك بسرعة

أخبار متعلقة

عمرو دياب

قبل صليب ابنته نور .. هكذا تعامل عمرو دياب مع أنباء تغيير ديانته واعتناقه المسيحية

عمرو دياب

جدل بسبب "صليب" ابنة عمرو دياب .. ونشطاء يكشفون السر وراء ارتدائه

عمرو أديب

تعليق محرج من عمرو أديب لـ عمرو دياب بشأن دينا الشربيني: الله يكون في عونك يا هضبة

عمرو دياب

عمرو دياب يعلن تأجيل حفله بالسعودية

عمرو دياب

البائع الذي نهره عمرو دياب أمام دينا الشربيني يكشف أسرارا عن الواقعة: مكنتش عايز فلوس