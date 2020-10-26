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عمرو أديب يحذر من مقاطعة المنتجات الفرنسية: مش عايزين نضرب نفسنا بالنار في رجلينا

عمرو أديب
عمرو أديب يحذر من مقاطعة المنتجات الفرنسية: مش عايزين نضرب نفسنا بالنار في رجلينا
 
الإثنين، 26-10-2020 08:40 ص أحمد عادل شعبان
أكد الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - أنه لا يمانع من حيث المبدأ مقاطعة المنتجات الفرنسية اعتراضا على الرسوم المسيئة للنبي .

وقال أديب: أنا صاحب فكرة مقاطعة منتجات الدنمارك قبل سنوات .. وأنا أول من دعيت لهذا الأمر .. ومن حقنا كمسلمين الغضب لمقدساتنا.

وأضاف: لكن ينبغي التفرقة بين الشركات والمنتجات القادمة من فرنسا ، وبين السلع المنتجة في مصر حتى لو كانت تخص شركات فرنسية ، حيث أن هذه المصانع أغلب المستفيدين منها مصريين ، وهناك 40 ألف عامل بأربعين ألف أسرة سوف يتضررون.

وأردف: مش عاوزين نكون زي المثل الانكليزي نضرب نفسنا بالرصاص في رجلينا.
 

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