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عمرو أديب: يا لهوي على اللي هيحصل لو قولتلكم اللي المفروض نعمله الأيام الجاية

عمرو أديب
عمرو أديب: يا لهوي على اللي هيحصل لو قولتلكم اللي المفروض نعمله الأيام الجاية
 
الأحد، 15-11-2020 08:29 ص أحمد عادل شعبان
أكد الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج الحكاية - أنه سافر إلى لندن و رأى هناك طريقة التعامل مع كورونا.

وقال في برنامجه: يالهوي لو قولتلكم المفروض الفترة الجاية نقعد في البيت ومننزلش إلا للصيدلية عشان كورونا زي ما اتعلمت في لندن .. يا عيني على اللي كان هيحصل فيكي يا مصر لو قولت كدا.

وأضاف: رحت لندن وأول ما دخلت المطار واحد جالي قالي مساء الخير أنت عارف إنك المفروض تفضل قاعد في بيتك حجر صحي 14 يوم .. قولتله عارف .. قالي تمام بتأكد.

وتابع: بيبعتوا ناس من وقت للتاني تتأكد أنت فين ولو لاحظ إنك مخالف بتدفع ألف جنيه سترليني غرامة.
 

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