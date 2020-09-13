عمرو أديب بعد نشره وثيقة بالمبالغ الباهظة التي يتلقاها مذيعي مكملين: الوثيقة مزورة

الأحد، 13-09-2020
06:53 ص
أحمد عادل شعبان
وجه الإعلامي عمرو أديب
- مقدم برنامج "الحكاية" - رسالة لمذيعي قناة "مكملين" الإخوان
ية.
وقال في برنامجه : فيه قاعدة معروفة .. أي حد بيمول قناة فضائية هو اللي بيتحكم في سياستها.
وأضاف: مين بيقبضكم؟ وعلى فكرة فيه 100 خناقة بينكم على الفلوس كل يوم مش أنا اللي بعملها، لكن يبقى السؤال: مين بيمولكم؟.
وعن اتهامه بتزوير الوثيقة المسربة لمرتبات مذيعي مكملين
، قال "أديب": يا عم الورقة مزورة وأنت مش بتقبض 60 ألف دولار، بتقبض 5 آلاف بس، بس برضوا مين بيقبضكم؟، أنا اتحديتكم إمبارح والتحدي مستمر النهاردة إنكم تجاوبوا على السؤال.