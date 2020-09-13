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عمرو أديب بعد نشره وثيقة بالمبالغ الباهظة التي يتلقاها مذيعي مكملين: الوثيقة مزورة

عمرو أديب
عمرو أديب بعد نشره وثيقة بالمبالغ الباهظة التي يتلقاها مذيعي مكملين: الوثيقة مزورة
الأحد، 13-09-2020 06:53 ص أحمد عادل شعبان
وجه الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - رسالة لمذيعي قناة "مكملين" الإخوانية.

وقال في برنامجه : فيه قاعدة معروفة .. أي حد بيمول قناة فضائية هو اللي بيتحكم في سياستها.

وأضاف: مين بيقبضكم؟ وعلى فكرة فيه 100 خناقة بينكم على الفلوس كل يوم مش أنا اللي بعملها، لكن يبقى السؤال: مين بيمولكم؟.


وعن اتهامه بتزوير الوثيقة المسربة لمرتبات مذيعي مكملين، قال "أديب": يا عم الورقة مزورة وأنت مش بتقبض 60 ألف دولار، بتقبض 5 آلاف بس، بس برضوا مين بيقبضكم؟، أنا اتحديتكم إمبارح والتحدي مستمر النهاردة إنكم تجاوبوا على السؤال.

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