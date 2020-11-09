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علاقة غير متوقعة بين القهوة و تساقط الشعر

قهوة
قهوة
 
الإثنين، 09-11-2020 02:29 م متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر تساقط الشعر مشكلة لها العديد من الأسباب فقد يكون بسبب التقدم في العمر  أو لأسباب جينية و هرمونية ، وما زالت الأبحاث و الدراسات مستمرة لمعرفة الطريقة المثلي لعلاجها .
وكشف موقع " هيلث لاين " عن علاقة بين القهوة وتحديدا الكافيين و تساقط الشعر، حيث أثبتت الدراسات أن الكافيين يعمل علي وقف تساقط الشعر كما يحفزه أيضا علي النمو .
و أعلن الخبراء أن تساقط الشعر يزداد تسارعا بسبب الهرمون المعروف بـ" ديهيدرو تستوستيرون " لأنه يؤثر بشكل مباشر علي بصيلات الشعر ، ولا يقتصر علي الرجال فقط و لكنه موجود لدي النساء حيث عندما يزيد في الجسم يزداد تساقط الشعر أيضا .
و أشارت دراسة سابقة أن الكافيين يحمي بصيلات الشعر من تأثير هذا الهرمون ، وعندما يحصل الشعر علي هذه الحماية فإنه ينمو ويطول و تزداد الجذور اتساعا في فروة الرأس ، كما أنه يساعد علي نمو الشعر لاحتوائه علي مادة " الفلافونويد " المضادة للأكسدة .
طريقة علاج الشعر بالقهوة :
يتم معالجة الشعر بالقهوة من خلال تحضير مشروب القهوة و تبريده ثم وضعه في زجاجة بخاخ ، ثم يتم تنظيف الشعر وتنشيفه ثم رش الخصلات بشكل واسع إلي أن تتشرب القهوة ، و تترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الشعر بماء بارد أو دافئ قبل التنشيف ـ وتكرر العملية حتى تلاحظ تغير ملموس في الشعر حيث يقل تساقطه أو ينمو بشكل أفضل .  
 

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