علاقة غير متوقعة بين القهوة و تساقط الشعر

الإثنين، 09-11-2020
02:29 م
متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر تساقط الشعر
مشكلة لها العديد من الأسباب فقد يكون بسبب التقدم في العمر أو لأسباب جينية و هرمونية ، وما زالت الأبحاث
و الدراسات مستمرة لمعرفة الطريقة المثلي لعلاجها .
وكشف موقع "
هيلث لاين " عن علاقة بين القهوة وتحديدا الكافيين
و تساقط الشعر
، حيث أثبتت
الدراسات أن الكافيين
يعمل علي وقف تساقط الشعر
كما يحفزه أيضا علي النمو .
و أعلن الخبراء أن
تساقط الشعر
يزداد تسارعا بسبب الهرمون المعروف بـ" ديهيدرو تستوستيرون
" لأنه يؤثر بشكل مباشر علي بصيلات الشعر ، ولا يقتصر علي الرجال فقط و لكنه
موجود لدي النساء حيث عندما يزيد في الجسم يزداد تساقط الشعر
أيضا .
و أشارت دراسة سابقة
أن الكافيين
يحمي بصيلات الشعر من تأثير هذا الهرمون ، وعندما يحصل الشعر علي هذه
الحماية فإنه ينمو ويطول و تزداد الجذور اتساعا في فروة الرأس ، كما أنه يساعد علي
نمو الشعر لاحتوائه علي مادة " الفلافونويد " المضادة للأكسدة .
طريقة علاج الشعر
بالقهوة :
يتم معالجة الشعر
بالقهوة من خلال تحضير مشروب القهوة و تبريده ثم وضعه في زجاجة بخاخ ، ثم يتم
تنظيف الشعر وتنشيفه ثم رش الخصلات بشكل واسع إلي أن تتشرب القهوة ، و تترك لمدة
20 دقيقة ثم يغسل الشعر بماء بارد أو دافئ قبل التنشيف ـ وتكرر العملية حتى تلاحظ
تغير ملموس في الشعر حيث يقل تساقطه أو ينمو بشكل أفضل .