علاج السرطان باللوتيتيوم

السبت، 04-06-2022
04:58 م
العلاج الإشعاعي الموجه Radiotargeted therapy هو قمع فعال وآمن لنقائل سرطان البروستاتا في العظام والأعضاء الداخلية. تتراكم النويدات المشعة العلاجية Lutetium-177 بسرعة في الخلايا السرطانية وتدمرها بالإشعاع. العلاج فعال حتى في الرجال الذين سبق لهم تلقي العلاج الهرموني أو العلاج الكيميائي دون جدوى. يمكنك الخضوع لعلاج السرطان باللوتيتيوم
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أين يمكن للأطباء استخدام اللوتيتيوم في الطب
في أغلب الأحيان، يستخدم الأطباء اللوتيتيوم لسرطان البروستاتا. يتم تطبيقه في الحالات الشديدة إذا:
- هناك نقائل بعيدة في العظام والأعضاء الداخلية
- أصبح السرطان مقاوماً: يستمر في التقدم حتى مع العلاج الهرموني
- لم يعد بإمكان الأطباء السيطرة على المرض بالعلاج الكيميائي
حتى في مثل هذه الحالات، يؤدي العلاج باللوتيتيوم 177 إلى انخفاض، وفي بعض الحالات، إلى اختفاء جميع بؤر الورم.
مبدأ الطريقة
علاج المرحلة المتقدمة من سرطان البروستاتا في مستشفيات السرطان الألمانية يتضمن استخدام علاج PSMA. هذا علاج إشعاعي موجه يعتمد على التعرف على مستضد غشاء البروستاتا النوعي (PSMA).
يتلقى المريض حقنة في الوريد من المستحضر الدوائي المشع يتكون من جزأين: رابط يمكن أن يرتبط بشكل انتقائي بـ PSMA، ونويدة مشعة مرتبطة به. توفر الروابط عملاً موجهاً للدواء. نظراً لعدم وجود PSMA تقريباً في الأنسجة السليمة، أو أن تركيز هذا المستضد أقل بآلاف المرات من الخلايا السرطانية، فإن الدواء يتراكم بشكل انتقائي في الأورام. يوصل لهم الجزء الثاني من العامل الدوائي المشع - النويدات المشعة، وهذه النويدات المشعة هي المسؤولة عن تدمير الخلايا السرطانية بالإشعاع. يبلغ طول إشعاع اللوتيتيوم -177 حوالي 1 مم، لذلك فهو لا يتلف الأنسجة المحيطة بالورم.
مزايا الطريقة
يعد علاج PSMA هو الطريقة الأكثر تقدماً لمكافحة الأورام الخبيثة، والذي ظهر قبل سنوات قليلة فقط. لديه توازن جيد بين الفعالية والسلامة. مزايا الطريقة كالتالي:
- فعال حتى في الحالات الشديدة: للأورام التي لا تستجيب للعلاج الهرموني والعلاج الكيميائي
- لا يؤثر فقط على الورم الأولي، بل يؤثر أيضاً على النقائل من أي توطين
- يعطي نتائج جيدة في معظم المرضى
- في بعض الرجال، يتسبب اللوتيتيوم في تراجع كامل للأورام - لم يعد يتم اكتشافها بواسطة طرق التشخيص بالتصوير بعد العلاج
- هناك حالات موصوفة بالإبقاء على الاستجابة الكاملة لعلاج سرطان البروستاتا لسنوات عديدة، وهو ما يعني على الأرجح شفاءاً تاماً لسرطان البروستاتا في المرحلة الرابعة
- العلاج جيد التحمل - يعاني المرضى من آثار جانبية أقل من أولئك الذين يخضعون للعلاج الكيميائي
- خطر حدوث مضاعفات خطيرة لا يكاد يذكر، ومن الواضح أن فوائد العلاج تفوق أي مخاطر
ما هي طريقة العلاج
يتم إعطاء المستحضر الدوائي المشع عن طريق الوريد، ببطء، لمدة تزيد عن 20 دقيقة. يقوم الأطباء بتبريد الغدد اللعابية لتجنب تراكم اللوتيتيوم ومنع جفاف الفم. لحماية الكلى، يتم إجراء العلاج بالتسريب.
بعد إعطاء الدواء يقضي المريض ثلاثة أيام في المستشفى. طوال هذا الوقت، يستمر في إطلاق المواد المشعة، لذلك يتم مراعاة تدابير الحماية من الإشعاع. في اليوم الرابع يخرج الرجل من المستشفى.
يتكرر حقن المستحضر الدوائي المشع كل شهرين. بعد كل دورتين، يتم إجراء PSMA PET/CT لتقييم فعالية طريقة العلاج. بالإضافة إلى ذلك، في كل مرة يخضع المريض لفحص سريري عام للتأكد من سلامة وأمان العلاج، وإذا لزم الأمر، اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على المضاعفات.
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