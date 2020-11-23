علاء مبارك لـ إفيخاي أدرعي :" سيبك من الصورة وخليك مع أكتوبر "
ارشيفية
الإثنين، 23-11-202009:14 صمتابعات- أمينة عبد العال
غرد علاء مبارك نجل
الرئيس الأسبق محمد حني مبارك ، علي صفحته الرسمية علي موقع التدوينات "
تويتر" ساخرا من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أفيخاي أدرعي ، بعد
نشره لصورة الفنان محمد رمضان مع فنان إسرائيلي .
وقال علاء في تدوينته
:" سيبك من الصورة دي دلوقتي يأفيخاي وتعال نتذكر أجمل انتصارات أكتوبر وخير
أجناد الأرض" .
جدير بالذكر أن
أفيخاي أدرعي قد نشر صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي التي أثارت جدل وضجة
كبيرة علي مواقع التواصل الأيام الماضية وعلق عيها قائلا :" ما أجمل الفن و الموسيقي والسلام الفنان المصري
القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومير أدام في دبي ".
سيبك من الصورة دي دلوقتى يا افيخاي وتعال نتذكر أجمل انتصارات اكتوبر و خير أجناد الارض 🙂صباح الفل