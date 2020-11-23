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علاء مبارك لـ إفيخاي أدرعي :" سيبك من الصورة وخليك مع أكتوبر "

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 23-11-2020 09:14 ص متابعات- أمينة عبد العال
غرد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حني مبارك ، علي صفحته الرسمية علي موقع التدوينات " تويتر" ساخرا من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أفيخاي أدرعي ، بعد نشره لصورة الفنان محمد رمضان مع فنان إسرائيلي .
وقال علاء في تدوينته :" سيبك من الصورة دي دلوقتي يأفيخاي وتعال نتذكر أجمل انتصارات أكتوبر وخير أجناد الأرض" .
جدير بالذكر أن أفيخاي أدرعي قد نشر صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي التي أثارت جدل وضجة كبيرة علي مواقع التواصل الأيام الماضية وعلق عيها قائلا :"  ما أجمل الفن و الموسيقي والسلام الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومير أدام في دبي ".
 

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