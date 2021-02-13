السبت 13 فبراير 2021
توقيت مصر 17:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد رفض طعنه.. مرتضى منصور يتخذ إجراء مفاجئ

بيان عاجل من «أمانة جدة» بسرعة الإبلاغ عن هذا الأمر

بالفيديو.. صلاح يسجل هدفًا عالميا في شباك ليستر سيتي

6 مراهقين يهتكون عرض سيدة حتى الموت داخل حديقة عامة

خبر صادم لراغبي أداء عمرة هذا العام

اتهام مفتي هذه الدولة بالاستيلاء علي أموال الحج

تعرف علي الحالات التي يحرم فيها الموظف من مكافأة نهاية الخدمة

الإفتاء : الفتاة التي توفيت دون زواج " شهيدة "

فيديو يكشف سر العلاقات النسائية في حياة معز مسعود

مفاجأة مروعة تجدها الشرطة المكسيكية في 18 حقيبة

ADS
 

عروس تعتدي بالضرب المبرح على عريسها في حفل الزفاف والسبب صادم

أرشيفية
أرشيفية
 
السبت، 13-02-2021 05:23 م
خرجت عروس عن شعورها في حفل زفافها، وانهارت بالضرب المبرح على عريسها، بعدما علمت بسر خطير كان عريسها يخفيه عنها طوال مدة تعارفهم، لتدرك العروس الحقيقة في طريقها إلى الفرح ولتنقلب الزفة إلى ساحة عراك.

فقد اكتشفت العروس أن عريسها على علاقة غرامية بصديقتها المقربة، جن جنون العروس فور معرفتها عن طريق الرسائل الخاصة بينهم على الهاتف، لينكشف أمر الخيانة من العريس والصديقة.

على الفور طلبت العروس من سائق السيارة ان يقف وتصطف السيارات خلفها، وأظهرت مشاهد من الفيديو اللحظة التي نزلت فيها العروس وهي ترتدي فستاها الأبيض متجهة نحو السيارة الاخرى التي تركب بها صديقتها ووصيفة الشرف.

لتتهجم على الصديقة بالضرب وكذلك العريس، بينما حاول أفراد العائلة منع العروس من التسبب في ضرر أو إلحاق أي أذى بالعريس والصديقة، فيما اجتمع شكل عدد كبير من المتفرجين والمارة حول السيارتين لمشاهدة الدراما التي تلت ذلك.
 

إقرأ ايضا

دار الإفتاء

الإفتاء : الفتاة التي توفيت دون زواج " شهيدة "

863105dc-8b1b-4bea-abb7-c01a3d4033a5

عجوز أمريكي يدفع 10 آلاف دولار ثمنا لإعلان يشكو فيه بطء الانترنت

أرشيفية

الطقس غدًا السبت.. تعرف على درجة الحرارة بالمحافظات