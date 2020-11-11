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عدد المرات التي تحتاج فيها لغسل شعرك.. خبراء يحددون

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 11-11-2020 02:57 م متابعات- أمينة عبد العال
ما زال الجدل مثار بين خبراء الصحة والناس عن عدد المرات التي يحتاج فيها الإنسان لغسل شعره و يعتبر سؤال أساسي علي محرك البحث " جوجل " باستمرار .
و حسب موقع " ساينس أليرت " المتخصص في الأخبار العالمية فإن شعر الإنسان يحتاج إلي الغسيل حين يصبح دهنيا و هي مدة تختلف من شخص لآخر وتعتمد علي هرموناته أيضا و جيناته .
و نقل الموقع عن اختصاصية الأمراض الجلدية ، بارادي مير ميراني ، تصريحاتها أن الهرمونات المسئولة عن زيادة إفراز الدهون ترتفع خلال فترة البلوغ وهو ما يجعل الكثير منا يمتلك شعر دهني مع التقدم في العمر ، وبالتالي فإن عدد مرات غسل الشعر تختلف من شخص لآخر .
و أضافت أننا لا نحتاج إلي غسل شعرنا كل يوم لأن الغسل اليومي يضر أكثر مما ينفع .
وقال طبيب أمراض جلدية في مركز بوسطن الطبي لين جولبرج أنه يجب وضع 3 أمور أساسية عند محاولة الجواب علي هذا السؤال :
نوع الجلد : فإذا كانت البشرة غير دهنية فنحتاج لغسل الشعر مرة أو مرتين في الأسبوع .
بنية الشعر: طول الشعر و نوعيته يؤثران علي سرعة انتشار الدهون فإذا كان خشن أو مجعد فيجب غسله مرة واحدة ، وصاحب الشعر الناعم مرتين أسبوعيا أو أكثر .
شكل الشعر :  إذا كان الشعر تعرض للتلف أو الضرر بسبب كثرة التصفيف فإنه يجب غسله بشكل أقل  " مرة واحدة أسبوعيا " .   
 

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