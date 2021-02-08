عدة حلا شيحا من زوجها السابق تثير جدلا بعد إعلان زواجها من معز مسعود

الإثنين، 08-02-2021
08:54 ص
المصريون
ثارت حالة من الجدل بشأن عدة الفنانة حلا شيحة بعد إعلان إتمام زواجها اليوم الاثنين على الداعية معز مسعود
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وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش - رئيس لجنة الفتوى الأسبق - إن عدة المرأة تبدأ من قول (أنتِ طالق) مؤكدًا أن الدين يختلف عن القانون حيث أنها لو أرادت الزواج مرة أخرى فلن يتمم المأذون الزواج إلا حين يرى قسيمة الطلاق "حسب هن".
وأضاف: عدة المطلقة 90 يوما وفي حال كانت حائض فإن عدتها ستكون 3 حيضات وهو ما حدده العلماء بـ 62 يوما تقريبا.
كانت حلا شيحة انفصلت عن زوجها السابق و والد أبنائها منذ أشهر بعد خلافات في وجهات النظر بينهما.