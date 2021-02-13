عجوز أمريكي يدفع 10 آلاف دولار ثمنا لإعلان يشكو فيه بطء الانترنت

السبت، 13-02-2021
12:55 م
محمد فؤاد
في واقعة لطيفة أثارت دهشة المعقبين على مواقع التواصل الاجتماعي،
غامر مسن أمريكي يبلغ من العمر 90 عاما، بعمل إعلان
كلفه 10 آلاف دولار في صحيفة
"وول استريت" ليوصل رسالة إلى شركة "أيه تي آند تي" بأنه يتعين
عليها أن تقوم بعمل أفضل في تحسين خدمة الانترنت
في منطقة شمال هوليود.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الرجل العجوز إنه اضطر إلى ذلك
بعد شعوره بالإحباط من بطء سرعة الانترنت
التي تقدمها الشركة العملاقة للهواتف.
لافتا إلى انه لم يكن يواجه أية مشكلة مع الشركة منذ عام
1960 إلا في السنوات الخمس الأخيرة عندما أصبح تدفق الانترنت
متاحا على نطاق واسع.